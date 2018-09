Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel muss um die Zustimmung ihrer schwarz-gelben Koalition zur neuen Griechenland-Rettung zittern. In den Bundestagsfraktionen von Union und FDP wird gewarnt, dass Athen zu einem Milliarden-Fass ohne Boden werden könnte. Die FDP knüpft ihre Zustimmung an harte Auflagen. Es muss erkennbar sein, dass Griechenland Anstrengungen zeige, sagte FDP-Chef Philipp Rösler der Nachrichtenagentur dpa. Am Freitag soll im Bundestag ein gemeinsamer Antrag von Union und FDP zur Euro-Rettung beschlossen werden.

