New York (dpa) - Dem ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, ist vor dem Supreme Court in Manhattan offiziell die Anklage verlesen worden. Dem 62-jährigen Franzosen werden sieben Punkte zur Last gelegt. Der schwerwiegendste ist «sexuelle Belästigung ersten Grades». Dafür droht dem Ex-IWF-Chef eine Gefängnisstrafe von bis zu 25 Jahren. Strauss-Kahn selbst bekannte sich in allen Punkten «nicht schuldig». Er soll ein Zimmermädchen in einem New Yorker Hotel zum Oralsex gezwungen haben.

