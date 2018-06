Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn hat erneut Probleme mit den Klimaanlagen ihrer Fernzüge. In 16 ICE und Intercitys sei das Raumkühlsystem am Sonntag in einigen Wagen ausgefallen, so dass Reisende mit anderen Zügen weiterfahren mussten, teilte die Bahn mit. In einem ICE habe die Klimaanlage vermutlich komplett versagt. Betroffen waren nach Angaben des Fahrgastverbandes Pro Bahn vor allem Züge des Typs ICE 2. Sie werden bis Sommer 2013 generalüberholt. Bis dahin müssten die Fahrgäste noch mit solchen Problemen leben.

