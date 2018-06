New York (dpa) - Dominique Strauss-Kahn muss heute Farbe bekennen. Bei einer Anhörung am Supreme Court von New York wird dem ehemaligen Chef des Internationalen Währungsfonds heute die Anklage wegen versuchter Vergewaltigung verlesen. Anschließend muss sich der prominente Ex-Finanzier «schuldig» oder «nicht schuldig» erklären. Seine Verteidiger ließen bereits durchblicken, dass sich ihr Mandant nicht schuldig bekennen wird. Der Franzose soll ein Zimmermädchen im Penthouse eines New Yorker Hotels zum Oralsex gezwungen haben. Strauss-Kahn drohen 25 Jahre Gefängnis.

