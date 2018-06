Berlin (dpa) - Angesichts der EHEC-Infektionswelle wächst die Kritik am Krisenmanagement der schwarz-gelben Bundesregierung. Sie frage sich, was der Gesundheitsminister und die Verbraucherministerin eigentlich machten, sagte Grünen-Fraktionschefin Renate Künast der «Berliner Zeitung». Gesundheitsminister Daniel Bahr und Verbraucherministerin Ilse Aigner wollen sich diese Woche mit den Länderministern beraten. Unions-Fraktionschef Johannes Singhammer schlägt in der «Saarbrücker Zeitung» ein Prüfsiegel für Gemüse vor.

