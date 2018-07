Islamabad (dpa) - Bei einem Angriff einer US-Drohne sind im pakistanischen Süd-Waziristan mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie der pakistanische TV-Sender Geo TV berichtet, feuerte das unbemannte Flugzeug vier Raketen auf ein Haus in der gebirgigen Gegend ab. Nach der Attacke sei die Drohne weiter über das Gebiet geflogen und habe die Menschen in Panik versetzt. Die Region an der Grenze zu Afghanistan gilt als Rückzugsgebiet der radikalislamischen Taliban und Mitgliedern des Terrornetzwerks Al-Kaida.

