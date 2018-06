Berlin (dpa) - Nach der Einigung über den Atomausstieg rangeln Bund und Länder weiter um die Kompetenzen beim erforderlichen schnellen Ausbau der Stromnetze. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Peter Altmaier, sagte im Deutschlandradio Kultur, die Länder seien verständlicherweise an ihren Zuständigkeiten interessiert. Ziel müsse es aber sein, Netz- und Speicherkapazitäten so schnell wie möglich auszubauen. Ein Großteil der Länder wehrt sich gegen die Abgabe von Zuständigkeiten an den Bund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.