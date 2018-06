Lübeck (dpa) - Die Stuhlproben der Mitarbeiter im Lübecker Restaurant «Kartoffelkeller» sind ohne EHEC-Befund. Die Untersuchung eines Labors in Lübeck habe ergeben, dass keiner der Mitarbeiter mit dem Darmkeim infiziert sei, sagte Inhaber Joachim Berger der dpa. Nachdem bekanntgeworden war, das Sprossen möglicherweise eine Ursache der EHEC-Erkrankungen sein könnten, wurden nach Angaben von Berger alle Sprossenvorräte in dem Restaurant versiegelt oder vernichtet. Über einen Möllner Zwischenhändler hatte das Lokal auch Sprossen des verdächtigen Biohofs in Niedersachsen bezogen.

