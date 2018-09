Hamburg (dpa) - In Hamburg ist eine mehrere Wochen alte Packung mit Sprossengemüse aufgetaucht, das für die Infektionswelle mit dem gefährlichen EHEC-Erreger verantwortlich sein könnte. Die Mischung «Milde Sprossen» stammt aus dem Bio-Betrieb in Bienenbüttel, den die Behörden als Infektionsherd im Visier haben. Ein 42-Jähriger hatte die Packung in seinem Kühlschrank vergessen. Er war selbst an EHEC erkrankt, ist aber inzwischen wieder gesund. Mit der alten Packung könnte es gelingen, die Infektionsquelle zweifelsfrei nachzuweisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.