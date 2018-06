Berlin (dpa) - Nach dem erneuten Ausfall von Klimaanlagen in ICE-Zügen hat der Fahrgastverband Pro Bahn der Deutschen Bahn eine angemessene Reaktion bescheinigt. Die Bahn habe die Verbesserungen unternommen, die technisch möglich gewesen seien, sagte der Verbandsvorsitzende Karl-Peter Naumann der Nachrichtenagentur dpa. In rund 20 Fernzügen war gestern die Klimaanlage ganz oder in einigen Wagen ausgefallen. Aus einem ICE mussten die Fahrgäste wegen großer Hitze aussteigen. Die Bahn hat für heute eine Stellungnahme angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.