Rom (dpa) - Lady Gaga kommt zum Europride nach Rom. Die 25-jährige Stilikone und Pop-Sängerin will zum Abschluss der diesjährigen europäischen Lesben-Schwulen-Bisex-Trans-Intersex-Veranstaltung (LGTBI) ihren Song «Born This way» singen, berichtete der «Corriere della Sera» in seiner Online-Ausgabe.

Sie tritt am kommenden Samstag, am 11. Juni, im römischen «Circo Massimo» auf. Die Italo-Amerikanerin sei allerdings stets für Überraschungen gut, und diese könnten nicht nur ihre Klamotten betreffen, sondern auch das Programm ihres Auftritts, mutmaßt der «Corriere».

«Lady Gaga ist eine erklärte Promotorin der LGTBI-Gemeinschaft, und wir sind stolz, dass eine Künstlerin ihres Ranges nach Rom kommt», begrüßte der US-amerikanische Botschafter in Rom, David Thorne, die Ankündigung. US-Außenministerin Hillary Clinton habe schon oft betont: «Die Menschenrechte sind Rechte der Homosexuellen, und die Rechte der Homosexuellen sind Menschenrechte».

Der alljährliche Europride tourt bereits seit dem 1. Juni mit zahlreichen Veranstaltungen durch Italien. Am kommenden Samstag endet er mit einem großen Unzug durchs Zentrum Roms. In der einstigen Arena des «Circo Massimo», wo in der Antike Wagenrennen stattfanden, soll im Anschluss gefeiert werden.

