EHEC: Bauern bekommen Entschädigungen

Luxemburg (dpa) - Die EU-Kommission will wegen der EHEC-Krise die Gemüsebauern mit 150 Millionen Euro Entschädigungen unterstützen. Diesen Vorschlag machte EU-Landwirtschaftskommissar Dacian Ciolos am Dienstag den EU-Agrarministern bei einem Sondertreffen in Luxemburg. Wegen der Seuche war der Absatz von frischem Gemüse wie Tomaten, Gurken und Salat in den vergangenen Wochen europaweit eingebrochen.

Grüne beantragen Aktuelle Stunde zu EHEC

Berlin (dpa) - Der Bundestag wird sich wahrscheinlich am Freitag auf Antrag der Grünen mit der EHEC-Epidemie befassen. Das EHEC-Krisenmanagement der Regierung sei miserabel, es finde schlecht oder gar nicht statt, sagte Grünen-Fraktionschefin Renate Künast. Die Verbraucher würden nur verunsichert, und die Wissenschaft werde alleingelassen. Auch eine alte Sprossen-Packung aus Hamburg hatte heute keinen Durchbruch bei der Suche nach der EHEC-Quelle gebracht. Erste Laborproben von dem betroffenen Hof in Bienenbüttel waren auch negativ.

Obama: Verhältnis mit Deutschland «unverzichtbarer Pfeiler»

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat das Verhältnis seines Landes zu Deutschland als «unverzichtbaren Pfeiler» im internationalen Gefüge bezeichnet. Die Beziehung sei ein wichtiger Beitrag für eine gerechtere und wohlhabendere Welt, sagte Obama auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington. Unter anderem dankte er Merkel für die Bereitstellung deutscher Truppen bei internationalen Militäreinsätzen wie in Afghanistan. Am Abend wird Obama Merkel die Freiheitsmedaille überreichen.

FDP und Atomkonzerne rebellieren