Berlin (dpa) - Die FDP sieht die Verantwortung für drohende Klagen der Atomkonzerne bei Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer. Das Problem, dass die Konzerne ihre Reststrommengen nicht mehr rechtzeitig verbrauchen könnten, sei offenkundig:

«Wir haben davor gewarnt und hätten für dieses Risiko gerne Vorsorge getroffen», sagte FDP-Generalsekretär Christian Lindner am Dienstag in Berlin. Die Konzerne prüfen rechtliche Schritte. Vattenfall und RWE machten am Dienstag klar, dass sie sich massiv benachteiligt fühlen.

Die CDU-Vorsitzende und der CSU-Chef hätten gegen den Willen der FDP die stufenweise Abschaltung der neun jüngeren Meiler in einer Kaskade schon ab 2015 durchgesetzt, kritisierte Lindner. «Deshalb liegt die politische Verantwortung bei Merkel und Seehofer.» Die Länder-Wirtschaftsminister betonten bei ihrer Konferenz in Plön (Schleswig-Holstein), der Bund trage das Risiko. Die Zuständigkeiten für den Atomausstieg seien klar, es gebe einen bundesrechtlichen Rahmen, sagte der Kieler Ressortchef Jost de Jager (CDU).

RWE-Chef Jürgen Großmann forderte in einem Schreiben an Merkel, der bayerische Meiler Gundremmingen B solle nicht schon 2017, sondern wie der baugleiche Nachbarreaktor C erst 2021 vom Netz gehen. Er deutete an, dass der Konkurrent Eon bei den Abschaltterminen besser behandelt werde. Vattenfall-Chef Øystein Løseth sagte der Nachrichtenagentur dpa, man verlange für die Zwangsstilllegung seiner Atommeiler Krümmel und Brunsbüttel eine «faire Entschädigung».

Ursprünglich sollten alle neun verbleibenden Meiler erst 2021/2022 vom Netz gehen. Die stufenweise Abschaltung wurde nach Bedenken von SPD, Grünen und der Länder beschlossen. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt kritisierte die FDP-Attacke: «Mein Verständnis von Koalitionsarbeit ist das nicht.»

Bis zum Abschaltdatum nicht verbrauchte Strommengen sollen verfallen. Die Konzerne sehen hier einen Eingriff in Eigentumsrechte, weil im Atomgesetz 2002 die Mengen zugestanden wurden. Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) hält das Vorgehen für juristisch wasserdicht. Der Verwaltungsrechtler Ulrich Battis räumte Klagen hingegen gute Chancen ein. «Hier wird sehr hemdsärmelig mit den Eigentumsrechten der Kraftwerksbetreiber umgegangen», sagte er der «Bild»-Zeitung.

RWE-Chef Großmann argumentiert in dem der dpa vorliegenden Brief an Merkel, man könne wegen der frühen Abschaltung von Gundremmingen B seine Reststrommengen nicht verbrauchen. «Gundremmingen B und C sollten den gleichen Abschalttermin erhalten, also Ende 2021», fordert Großmann. So wäre sichergestellt, «dass auch RWE seine Mengen verstromen kann und nicht darauf angewiesen ist, sie unter Wert zu veräußern oder gar zu verlieren». RWE sei einer der größten Investoren bei den erneuerbaren Energien, «aber den Cash flow, um dies zu finanzieren, bringen nach wie vor Kohle und Kernkraft».