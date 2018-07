Kreise: Eon und Gazprom reden nicht über Anteilsverkäufe

Düsseldorf (dpa) - Der größte deutsche Energiekonzern Eon führt nach eigenen Angaben derzeit keine Verhandlungen mit Gazprom über den Verkauf von Unternehmensteilen. Das sagten Unternehmenskreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Über eine etwaige Abgabe von Beteiligungen oder dem Einstieg der Russen bei Eon werde derzeit nicht gesprochen. Gazprom-Chef Alexej Miller hatte am vergangenen Wochenende Interesse signalisiert und gesagt, dass Gazprom bereit sei, einen Einstieg bei Eon Ruhrgas zu prüfen. Ein Eon-Sprecher wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

EU: Mehr Jobs für Frauen in Deutschland nötig

Straßburg (dpa) - Deutschland, Österreich und die Niederlande müssen nach Ansicht der EU-Kommission Frauen mehr Chancen am Arbeitsmarkt bieten. Das sagte EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn am Dienstag in Straßburg bei der Vorlage von Haushaltsempfehlungen an die Mitgliedstaaten. "Sie können dabei von nordischen Staaten lernen." Alle drei Länder gehören laut Rehn in die Klasse von Mitgliedsländern, die wirtschaftlich vergleichsweise gut dastehen. Aber auch diese Länder hätten Hausaufgaben zu machen. So sei die alternde Bevölkerung eine große Herausforderung. In den Haushaltsempfehlungen wird Deutschland laut Rehn konkret aufgefordert, seinen Bankensektor zu stabilisieren.

ADAC: Bis zu 45 Cent Preisunterschied an Europas Tankstellen

München (dpa) - Kurz vor Beginn der Ferienzeit hat der ADAC große Unterschiede bei den europäischen Benzinpreisen ausgemacht. Die Preise für einen Liter Super-Benzin schwankten um bis zu 45 Cent, teilte der Automobilclub mit. So komme eine Tankfüllung die Autofahrer in den Niederlanden am teuersten. Dort koste Super-Benzin 1,73 Euro. Vergleichsweise günstig sei der Kraftstoff in Slowenien mit 1,28 Euro und in Polen mit 1,29 Euro je Liter. Autofahrern, die von Deutschland in Richtung Italien unterwegs sind, rät der ADAC, in Österreich zu tanken. Dort seien Superbenzin 16 Cent und Diesel neun Cent billiger als in Italien.

Apple will Erfolgsgeschichte mit iCloud fortschreiben