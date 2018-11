Berlin (dpa) - Die schwarz-gelben Gemeinsamkeiten beim Atomausstieg schmelzen dahin wie die Brennstäbe in Fukushima. Während sich die Kanzlerin in den USA für ihren Freiheitskampf zu Wendezeiten feiern lässt, findet FDP-Generalsekretär Christian Lindner in Berlin wenig freundliche Worte.

Die Liberalen fühlen sich bei der stufenweisen AKW-Abschaltung ab 2015 übergangen und schieben der Union den Schwarzen Peter zu, falls es zu Klagen der Atomkonzerne und «Blackouts» im Stromnetz kommt.

«Wir haben davor gewarnt und hätten für dieses Risiko gerne Vorsorge getroffen», sagt Lindner und scheut sich nicht, die beiden Alphatiere der Union - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer - zu attackieren. «Aber die Bundeskanzlerin und insbesondere der bayerische Ministerpräsident haben dargelegt, dass sie keine rechtlichen Bedenken haben.»

Dieser Hieb saß. Rückt die FDP nun etwa vom schwarz-gelben Atomausstieg wieder ab - nur einen Tag nachdem Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) den Konsens als «Meilenstein» gepriesen hatte? So weit wollte Lindner nicht gehen. Natürlich werde man die Entscheidungen im Bundestag mittragen. In vielen Details müsse es aber Änderungen für mehr Wettbewerb geben.

Um eine Eskalation zu vermeiden, wurde aus der FDP-Spitze gleich nachgereicht, dass die Partei nicht auf dem Kriegspfad sei. Doch unüberhörbar ist, dass die Liberalen von der Art und Weise getroffen sind, wie Merkel sie abblitzen ließ.

Als üble Nachrede wird empfunden, dass die falsche Info durchgestochen worden sei, FDP-Chef Philipp Rösler habe einen Ausstieg erst zum Jahr 2023 gefordert. Dazu kommt die von Unionsleuten mit Genuss erzählte Episode, wie Merkel den Neuling Rösler in die Schranken gewiesen habe («Hier tragen nur Minister vor, nicht Beamte.»)

Augenscheinlich ist für die CDU-Chefin beim historischen Abschied von der Kernenergie der Gedanke, SPD und Grüne ins Boot zu holen, über dem Koalitionsfrieden angesiedelt. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Union sich schon auf eine Zeit nach Schwarz-Gelb einstellt - und damit auf Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün ab 2013 schielt.