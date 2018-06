Hamburg (dpa) - Tracy Chapman lebt in San Francisco direkt am Pazifik, ist gern am Strand und liebt das Meer, aber schwimmen kann sie nicht.

«Ich bin in Cleveland im Bundesstaat Ohio aufgewachsen. Schwarze hatten damals zu öffentlichen Swimmingpools keinen Zugang», sagte die 47-jährige Sängerin dem Frauenmagazin «Brigitte Woman». «Und in den armen schwarzen Vierteln gab es keine privaten Pools.» Am College habe sie sich zwar einmal für einen Schwimmkurs angemeldet. Er kam allerdings gar nicht erst zustande, weil Chapman die einzige Studentin war, die nicht schwimmen konnte. Später habe sie es mit Privatstunden versucht. «Aber ich kann es immer noch nicht richtig.»