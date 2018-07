Berlin (dpa) - US-Sänger Neil Diamond ist am Abend zum Start seiner Deutschlandtour vor rund 7000 Fans in der Berliner O2-World aufgetreten. Das Konzert der ganz in schwarz gekleideten Poplegende begann mit dem Klassiker «Beautiful Noise». Diamond wird insgesamt vier Auftritte in Deutschland haben. Neben Berlin sind Konzerte in Mannheim, Oberhausen und Hamburg geplant. Der 70 Jahre alte Musiker feierte vor allem in den 1960er und 1970er Jahren mit Balladen große Erfolge. Er ist seit mehr als 50 Jahren im Musikgeschäft.

