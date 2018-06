Berlin (dpa) - Die Suche nach dem EHEC-Erreger geht weiter: Erste Laborproben von Sprossen aus Niedersachsen fielen negativ aus. Die Zahl der Opfer steigt: 22 Tote hat der Darmkeim mittlerweile in Deutschland gefordert. Das teilte das Robert Koch-Institut der dpa mit. Die meisten Toten gibt es nach RKI-Zahlen in Niedersachsen. Dort starben sechs Menschen. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner wies Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung zurück. Es gebe keine Kompetenzrangeleien, sagte sie in der ARD.

