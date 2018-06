Hamburg (dpa) - Heftige Gewitter haben Teile von Hamburg und Berlin unter Wasser gesetzt und dort Chaos im Verkehr ausgelöst. Am Hamburger Flughafen gab es kurzzeitig keine Starts und Landungen, S-Bahn-Linien waren stundenlang lahmgelegt. Ein Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, nachdem in seiner Nähe ein Blitz eingeschlagen hatte. In Berlin liefen etliche Keller voll. Die Einsatzkräfte mussten auch Bäume und abgerissene Äste von den Straßen holen. Der Flugverkehr war an beiden Berliner Flughäfen gestört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.