Dienstag, 7. Juni 2011 - 7.00 Uhr

Die Schlagzeilen:

- Obama und Merkel erörtern deutsch-amerikanisches Verhältnis - Aigner sieht keine Kompetenzrangeleien bei EHEC-Krisenmanagement - 22 EHEC-Tote in Deutschland ---------------------------------------------------------------------

Obama und Merkel erörtern deutsch-amerikanisches Verhältnis

Washington - US-Präsident Barack Obama hat mit Kanzlerin Angela Merkel zum Auftakt ihres Besuches in Washington vertraulich über das deutsch-amerikanische Verhältnis gesprochen. In einem Restaurant in Georgetown erörterten sie auch die Lage in Nordafrika und Afghanistan sowie den Nahost-Konflikt und die Euro-Krise. Das verlautete aus deutschen Regierungskreisen. Heute empfängt Obama Merkel offiziell mit militärischen Ehren vor dem Weißen Haus. Am späten Abend verleiht er ihr für ihren beispiellosen politischen Lebensweg die Freiheitsmedaille, die höchste Auszeichnung der USA.