London (dpa) - Nach der Kritik an der Neuansetzung des Bahrain-Rennens hat Formel-1-Chef Bernie Ecclestone eine erneute Verschiebung angeregt. Der Brite will das Rennen am liebsten bis zum Ende der Saison hinauszögern. Ecclestone habe bereits in einem Brief die Teams zum Protest gegen den Weltverbands-Beschluss aufgefordert und ein erneutes Votum ins Spiel gebracht, berichtet der «Daily Telegraph». Der Motorsport-Weltrat hatte den wegen blutiger Unruhen in Syrien abgesagten Grand Prix für den 30. Oktober neu terminiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.