Berlin (dpa) - Neue Unwetter haben gestern über Teilen Deutschlands heftig gewütet: Mehrere Menschen wurden verletzt. Windböen rissen Bäume um. Vielerorts gab es Sachschäden. Im Nordosten Bayerns waren Gewitter und Regen die Ursache für zahlreiche Unfälle, bei denen mindestens zehn Menschen zu Schaden kamen. In Niederbayern wurden Straßen überschwemmt und mussten vorübergehend gesperrt werden. In Berlin liefen etliche Keller voll. In Hamburg herrschte zeitweise Ausnahmezustand.

