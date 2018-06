Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama weckt mit seinem Empfang für Kanzlerin Angela Merkel neue Hoffnungen für deutsch-amerikanische Verhältnis. Zuletzt war die Beziehung zwischen den beiden Ländern wegen der Libyen-Frage getrübt. Bei dem Treffen gehe es um die arabische Revolution, den Krieg in Afghanistan, den Nahost-Konflikt, die Eurokrise und die Lage in Deutschland und den USA, hieß es aus deutschen Regierungskreisen. In der Libyen-Frage will die Bundesregierung auf keinen Fall nachgeben und auch weiterhin keine deutschen Soldaten in das Unruheland schicken.

