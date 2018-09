=============

Jennifer Aniston zeigt sich mit Justin Theroux

New York (dpa) - Gerüchte über eine mögliche Romanze gab es schon länger, jetzt haben sich Hollywood-Star Jennifer Aniston und US-Schauspieler Justin Theroux (39) gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie wurden bei der Afterparty nach der Verleihung der MTV-Filmpreise am Sonntagabend in Los Angeles dabei beobachtet, wie sie sehr zärtlich miteinander umgingen, berichtet das Promi-Portal «UsMagazine.com». Aniston richtete Theroux während eines Gesprächs die Krawatte und er bedankte sich dafür mit einem Kuss. Das Paar verließ gemeinsam die Party. «Man konnte die sexuelle Spannung spüren, sie schien noch nie so glücklich zu sein», sagte ein Beobachter der Szenerie. Aniston und Theroux hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film «Wanderlust» kennengelernt. Die Komödie über ein Ehepaar, das sich plötzlich dazu entschließt, in einer Kommune zu leben, soll im Oktober in die US-Kinos kommen.

Selena Gomez ist glücklich mit Justin Bieber

New York (dpa) - Disney-Star Selena Gomez ist derzeit rundum zufrieden mit dem Mann in ihrem Leben, dem kanadischen Teenie-Schwarm Justin Bieber. «Ich bin glücklich, wirklich glücklich. Ich konzentriere mich auf meine Fans, die Musik, die Schauspielerei und die Leute, die mich glücklich machen», sagte sie laut «E!Online». Das Einzige, was nerve, seien die Paparazzi, die ständig um sie herumschwärmten. «Das ist schrecklich, ganz furchtbar», stöhnte Gomez. Deshalb versucht das junge Paar wohl auch so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Statt nach den MTV Filmpreisen am Sonntag in Los Angeles auf glamourösen Partys aufzutauchen, gingen sie alleine zum Sushi-Essen. Nur ein Bodyguard war dabei, hieß es.

Jennifer Hudson plant ein Diät-Buch

New York (dpa) - US-Sängerin Jennifer Hudson will über ihre außergewöhnliche Gewichtsabnahme berichten. Das Buch, das noch keinen Titel hat, soll im kommenden Januar in dem US-Verlag Dutton erscheinen, berichtet das Promi-Portal «E!Online». Hudson, die mit gesunder Ernährung und Sport über 36 Kilos verloren hat, plant außerdem über ihre Kindheit in Chicago zu schreiben, hieß es in einer Presseerklärung. In ihrer Familie habe ein gesunder Lebensstil keinen Vorrang gehabt. Auch die gehässigen Medienberichte während der Talentshow «American Idol» werde sie zum Thema machen. «Hudson will Inspiration für alle sein, die mit ihrem Gewicht kämpfen und außerdem Tipps geben, wie sie ihre Kilos verloren und ihr Gewicht gehalten hat», so der Verlag. Hudson hatte während ihrer ersten Schwangerschaft die Entscheidung getroffen, endlich abzunehmen. Ihr Sohn David wird im August zwei Jahre alt. Wegen ihres extremen Gewichtsverlustes musste die Grammy-Preisträgerin allerdings auch vielerorts Kritik einstecken