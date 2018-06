Paris (dpa) - Nachbarländer wittern beim geplanten Atomausstieg Deutschlands Vorteile für sich: Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy sieht darin eine gute Chance für französische Stromexporte. Man biete sich gerne an, Strom an Deutschland zu verkaufen, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Indirekt warf er der deutschen Regierung vor, sich von einer emotionellen Debatte in den Medien beeinflusst haben zu lassen. Bloß weil es einen Tsunami in Japan gegeben habe, bedeute das ja nicht, dass die Sicherheitsvorschriften nun auch in Regionen gelten müssen.

