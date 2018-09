Berlin (dpa) - Seit Beginn des EHEC-Ausbruchs sind in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 21 Menschen an dem Darmkeim oder der Folgeerkrankung HUS gestorben. Das RKI korrigierte die Zahl der Opfer damit um einen Todesfall nach unten. Bei einem Fall aus Bayern hatte sich herausgestellt, dass es sich doch nicht um einen EHEC-Todesfall handelte. Bundesweit sind laut RKI 2 325 Menschen an EHEC oder HUS erkrankt. Durch die Meldedaten sei ein leichter Rückgang der Fallzahlen spürbar. Es sei jedoch noch unklar, ob sich diese Tendenz fortsetze.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.