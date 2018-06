Kiel (dpa) - Die Zahl der Menschen, die sich in Schleswig-Holstein mit dem aggressiven Darmkeim EHEC angesteckt haben, ist um fast 100 auf 676 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel stieg die Zahl der Patienten, die an der Komplikation HUS leiden, um 6 auf 173. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein bisher sechs Menschen an den Folgen der Durchfallerkrankung gestorben. In anderen Bundesländern wie Hamburg und Niedersachsen wird dagegen ein verlangsamter Anstieg von Neu-Infektionen gemeldet.

