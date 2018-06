Luxemburg (dpa) - Europäische Bauern können mit Entschädigungen von mindestens 150 Millionen Euro rechen. Die EU-Agrarminister haben sich bei einem Sondertreffen in Luxemburg grundsätzlich auf Hilfen für die von der EHEC-Krise betroffenen Bauern geeinigt. Das sagte ein EU-Diplomat am Rande des Treffens. Der Vorschlag der EU-Kommission von insgesamt 150 Millionen Euro sei allerdings nicht beschlossen worden - er sei zu niedrig. In der kommenden Woche will die Kommission einen neuen Vorschlag vorlegen und das Volumen nach Möglichkeiten anpassen.

