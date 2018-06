Aachen (dpa) - Deutschlands Fußball-Frauen haben sich auf dem Weg zur Heim-Weltmeisterschaft weiteres Selbstvertrauen geholt. 19 Tage vor dem WM-Start gewann das Team von Bundestrainerin Silvia Neid den vorletzten Härtetest gegen die Niederlande mit 5:0. Die Tore schossen Celia Okoyino da Mbabi, Simone Laudehr, Alexandra Popp, Kim Kulig und Inka Grings. Damit blieben die DFB-Frauen auch im dritten Vorbereitungsspiel ohne Gegentor. Bis zum Auftakt am 26. Juni in Berlin gegen Kanada steht noch ein Test gegen Norwegen am 16. Juni auf dem Programm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.