Inhalt Seite 1 — Schäuble fordert «sanfte» Umschuldung für Griechenland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Lange war das Thema tabu: Jetzt hat Finanzminister Schäuble sich für weitere Finanzhilfen und eine «sanfte» Umschuldung Griechenlands ausgesprochen. Er will einen Zahlungsaufschub und private Geldgeber einbinden. Merkel stützt dies. Offen bleibt, wie die EZB reagiert.

Mit einem längeren Zahlungsaufschub und neuen Finanzspritzen soll dem pleitebedrohten Land eine Atempause verschafft werden. In einem eindringlichen Appell an die Euro-Partner, die EZB, IWF und EU-Kommission verlangte Schäuble die Einbindung privater Geldgeber bei weiteren Hilfen. Den Refinanzierungsbedarf Griechenlands für 2012 bis 2014 bezifferte der Minister nach Angaben aus Koalitionskreisen am Mittwochabend mit 90 Milliarden Euro.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte sich am Mittwoch ausdrücklich hinter die Forderung Schäubles, private Gläubiger im Rahmen einer «sanften» Umschuldung einzubinden: «Ich rate, dieses Element aufzunehmen. Es muss ein privater Beitrag geleistet werden», betonte Merkel vor der Unionsfraktion nach Angaben von Teilnehmern.

Eine «harte» Umschuldung Griechenlands mit einem erzwungenen Forderungsverzicht ist nach Einschätzung der Kanzlerin dagegen keine Option. Man könne nicht absehen, welche Folgen so ein Schritt für andere Euro-Länder wie Spanien und Belgien auslösen könnte. «Lasst diese Länder auf die Beine kommen», sagte die CDU-Chefin.

In einem Brief an die europäischen Partner und den IWF warnte Schäuble, ohne ein weiteres Hilfsprogramm drohe «der erste ungeordnete Bankrott in der Euro-Zone». Unklar blieb, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Ablehnung auch gegen eine «weiche» Umschuldung aufgibt und eine Laufzeitverlängerung für griechische Anleihen mitträgt.

Auch EU, EZB und IWF haben in dem «Troika»-Bericht zu Griechenland festgestellt, dass das Land nicht ohne weitere Hilfen über die Runden kommen wird. Weil Griechenland nicht in der Lage sei, 2012 selbst wieder am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen, reichten die bisherigen Hilfen nicht: «Die nächste Auszahlung kann nicht stattfinden, bevor das Problem dieser Unterfinanzierung gelöst ist.»

Griechenland hofft darauf, Anfang Juli die nächsten 12 Milliarden Euro aus dem 110 Milliarden Euro schweren internationalen Hilfsprogramm zu bekommen. Zuvor wollen die EU-Finanzminister am 20. Juni über neue Hilfen entscheiden.