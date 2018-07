Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson verwandelt sich vor der Kamera in eine Nonne. Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet, spielt der schwarze Star in der Komödie «The Three Stooges» eine Ordensschwester in einem Waisenhaus.

Die Rollen des amerikanischen Komiker-Trios «The Three Stooges» übernehmen Sean Hayes, Chris Diamantopoulos und Will Sasso. «Glee»-Darstellerin Jane Lynch ist als Mutter Oberin zu sehen. Inszeniert wird der Streifen von den Comedy-Experten und Brüdern Bobby und Peter Farrelly («Unzertrennlich»).

2007 hatte Hudson für ihre Rolle in dem Leinwandmusical «Dreamgirls» einen Oscar gewonnen. Danach war sie in dem Spielfilm «Die Bienenhüterin» auf der Leinwand zu sehen. Kürzlich hat sie die Dreharbeiten zu «Winnie» beendet. In der Filmbiografie porträtiert Hudson Winnie Mandela, die frühere Frau des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela.