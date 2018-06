Berlin (dpa) - Waren es doch Gurken? An einem Gemüserest in einer Mülltonne ist das tückische EHEC-Bakterium entdeckt worden. Ob die Spur weiterhilft, ist unklar. Eine zentrale Seuchenbekämpfung hält die Regierung weiter nicht für nötig.

In einer Mülltonne in Magdeburg wurde die grassierende Form des Darmkeims an einem Gurkenrest entdeckt. Ob dies zum Ursprung der Infektionswelle mit inzwischen mindestens 25 Toten führt, ist aber noch unklar. Die Indizien bei einem Gemüsesprossen-Hof in Niedersachsen verdichteten sich.

Trotz Kritik am Krisenmanagement will die Bundesregierung keine nationale Seuchenbekämpfung schaffen. Das machte sie am Mittwoch nach einer Krisensitzung der Gesundheits- und Verbraucherminister von Bund und Ländern mit EU-Kommissar John Dalli in Berlin klar.

Unter der EHEC-Krise leidende Gemüsebauern sollen nach dem Willen der EU-Kommission deutlich höher entschädigt werden als geplant. Für Umsatzeinbußen sollen die europäischen Landwirte 210 Millionen Euro statt der zunächst vorgeschlagenen 150 Millionen Euro erhalten. «Das Geld wird bis Juli bereitstehen», sagte Agrarkommissar Dacian Ciolos in Brüssel. Die EU-Staaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen. Eine nochmalige Aufstockung schloss Ciolos nicht aus.

Welche Bedeutung die in der Mülltonne entdeckten Keimspuren haben, ist fraglich. «Aus diesem Fund können keine Rückschlüsse gezogen werden», sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dem «Tagesspiegel» (Donnerstag). Man wisse nicht, ob der Erreger vorher auf der Gurke war oder erst über den Müll auf das Gemüse kam. Die Tonne gehört zu einer an EHEC erkrankten Familie. Wie der Keim dorthin kam, war zunächst offen. «Wir werden nicht mehr zweifelsfrei ermitteln können, wie er da hingelangt ist», sagte der Sprecher des Landesgesundheitsministeriums, Holger Paech. Die Gurkenreste lagen dort schon mindestens seit eineinhalb Wochen. Es sei zudem kein Bezug der Familie zu Norddeutschland bekannt.

Unterdessen verdichteten sich die Hinweise auf einen gesperrten Biohof in Niedersachsen als eine mögliche Quelle der Epidemie. Eine dritte Mitarbeiterin sei im Mai vermutlich an dem Darmkeim erkrankt gewesen, sagte Landesagrarminister Gert Lindemann (CDU). Vorher war bereits die EHEC-Infektionen einer Mitarbeiterin des Herstellers von Sprossengemüse bekannt, eine zweite litt an Durchfall. Der Hof hatte meist über Zwischenhändler Sprossen an Restaurants, Hotels und Kantinen geliefert, deren Gäste teils dutzendfach an EHEC erkrankten. In Sprossen-Proben fanden sich aber bisher keine EHEC-Erreger.

Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) sagte nach dem Treffen in Berlin, der Darmkeim habe bisher 25 Todesopfer in Deutschland gefordert. Allein in Niedersachsen wurden am Mittwoch der siebte und achte Tote registriert. Die Zahl der Neuinfektionen sinke aber, erklärte Bahr. Dies gebe Anlass für Optimismus, «dass wir bundesweit das Schlimmste hinter uns haben». Entwarnung gebe es aber noch nicht.