Potsdam (dpa) - Der Testlauf für den zukünftigen Internet-Standard IPv6 ist in Deutschland nach ersten Erkenntnissen ohne Probleme verlaufen. Das berichtete der Vorsitzende des Deutschen IPv6-Rats und Leiter des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts, Prof. Christoph Meinel, am Mittwoch.

In Europa hätten spezielle Messstellen nur einige punktuelle Probleme sichtbar gemacht.

Die IT-Branche veranstaltete am Mittwoch einen weltweiten eintägigen Testlauf für den neuen Standard, um eventuelle Probleme bei einem breit angelegten Betrieb aufzuspüren. In Deutschland waren dabei laut IPv6-Rat mehr als 30 Institutionen und Unternehmen über den neuen Internetstandard erreichbar. Am zentralen deutschen Internetknotenpunkt DE-CIX in Frankfurt am Main sei bis zum Nachmittag doppelt so viel IPv6-Datenverkehr gemessen worden wie in den Tagen zuvor.

Allerdings läuft bisher nur ein kleiner Teil des Internet-Verkehrs über den neuen Standard. Das bisherige Format IPv4 und IPv6 sind nicht miteinander kompatibel und daher müssen zwei Infrastrukturen parallel betrieben werden. Ein Umstieg auf IPv6 steht alleine schon deshalb auf der Tagesordnung, weil bei IPv4 die verfügbaren Internet-Adressen ausgehen.

Deutscher IPV6-Rat