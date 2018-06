Inhalt Seite 1 — Analyse. Weltweiter Test für das Web der Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Kaum ein Nutzer wird es gemerkt haben, aber am Mittwoch trat die Zukunft des Internets in Aktion. Bei einem weltweiten Aktionstag haben große Online-Konzerne wie Google und Yahoo zusammen mit Infrastruktur-Spezialisten den Einsatz des neuen Internet-Standards IPv6 im großen Maßstab getestet.

Zumindest hierzulande erklärte die Branche den Probelauf zum vollen Erfolg. In Deutschland habe es nach ersten Erkenntnissen keine Probleme gegeben, berichtete der Vorsitzende des Deutschen IPv6-Rats und Leiter des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts, Prof. Christoph Meinel. In Europa insgesamt hätten spezielle Messstellen nur einige punktuelle Schwierigkeiten sichtbar gemacht.

«Es ist alles wunderbar gelaufen», schwärmt auch Wilhelm Boeddingshaus, der beim Webhoster Strato für die Netzwerk-Technik zuständig ist. Es seien nur vereinzelt technische Kleinigkeiten nachjustiert worden. «Wir werden unsere IPv6-Technik auch nach dem heutigen Tag online lassen.» Am Mittwoch liefen bei Strato rund drei Prozent des Datenverkehrs über IPv6. Es dürfte deutlich mehr werden, wenn die großen Telekommunikations-Provider ihre Netze umstellen.

Bei dem Testlauf sollten mögliche grundsätzliche Probleme aufgedeckt werden. Als Folge des Tests hätten manche Websites langsamer aufgerufen werden oder zeitweise nicht erreichbar sein können. Allerdings schätzten die Organisatoren schon vorher, dass vielleicht gerade einmal 0,05 Prozent der Anwender irgendwelche Schwierigkeit bekommen könnten.

Denn: Die weitaus meisten Internet-Nutzer sind noch mit dem bisherigen Standard IPv4 im Netz unterwegs und wurden von dem Test überhaupt nicht berührt. Die Stärke des alten Standards kommt alleine schon daher, dass die Internet-Router, die unsere Computer mit dem Netz verbinden, noch entsprechend eingestellt sind, erläutert Boeddingshaus. Und die beiden Formate sind nicht miteinander kompatibel, das heißt, die Infrastrukturen müssen parallel nebeneinander betrieben werden.

Der weltweite Test sollte helfen, Fehler in der Infrastruktur zu finden, die angesichts der noch geringen IPv6-Nutzung langsamer auffallen, erklärt Meinel. Zugleich sollte damit bei Unternehmen für den Umstieg auf den neuen Standard geworben werden.

Der Eckrahmen für IPv6 steht schon seit rund 15 Jahren fest - doch erst jetzt kommt wirklich Bewegung in den Übergang. Der Grund: Im alten Internet wird es eng. Jeder Computer, der im Internet unterwegs ist, braucht eine IP-Adresse - eine Zahlen-Kombination, über die er gefunden werden kann. Das Problem von IPv4 war von Anfang an, dass in den 70er Jahren ein Format gewählt wurde, das maximal vier Milliarden IP-Adressen zuließ. «Das haben wir damals als ausreichend erachtet, schließlich betrachteten wir das Ganze nur als ein Experiment», erinnert sich Internet-Miterfinder Vint Cerf.