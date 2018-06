EHEC-Krise: EU will Gemüsebauern besser entschädigen

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will Gemüsebauern wegen der EHEC-Krise besser entschädigen, als bisher geplant. Für Umsatzeinbußen sollen die europäischen Landwirte 210 Millionen Euro statt der bisher geplanten 150 Millionen Euro erhalten. Das sagte EU-Landwirtschaftskommissar Dacian Ciolos heute in Brüssel. Viele Länder hatten die ursprünglich veranschlagte Summe als zu niedrig kritisiert. Unterdessen konnten Experten die mutierte Form des EHEC-Keims auf einem Gurkenrest in einer Mülltonne in Magdeburg nachweisen. Trotz Kritik an ihrem EHEC-Krisenmanagement lehnt die Bundesregierung eine zentrale Seuchenbekämpfungsstelle aber ab.

Zweifel am Atomgesetz - Justizministerin: Alles sauber

Berlin (dpa) - Ist das Atomgesetz der Regierung rechtssicher? Experten sehen gute Klage-Chancen für die Stromkonzerne, weil die acht Alt-AKW auf einen Schlag dichtgemacht werden. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hält den schwarz-gelben Atomausstieg aber für rechtlich wasserdicht. Mit der flexiblen Übertragung der Reststrommengen seien die Eigentumsrechte der Kraftwerksbetreiber gewahrt, sagte die FDP-Politikerin dem «Münchner Merkur». Die Stromkonzerne wollen für die Turbo-Abschaltung ihrer Atommeiler Schadenersatz in Milliardenhöhe.

Nato will Sieg über Gaddafi - aber kein zusätzliches Militär

Brüssel (dpa) - Die Nato will ihre Luftschläge gegen Ziele in Libyen bis zum Sturz des Regimes von Machthaber Muammar al-Gaddafi fortsetzen. Die Mitgliedstaaten sind aber nicht bereit, ihre militärischen Anstrengungen über das bisherige Maß auszuweiten. Auf einen entsprechenden Appell von Bündnis-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen an alle 28 Partner gab es bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel heute keine Reaktion. Nach den schweren Nato-Angriffen auf Tripolis wollte das Bündnis heute über das weitere Vorgehen in Libyen beraten.

Steuervereinfachung beschlossen - Höhere Pauschale