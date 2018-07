Unterföhring (dpa) - Deutschlands größter Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland will im laufenden Geschäftsjahr 2011/2012 raus aus den roten Zahlen. Seit der Unternehmensgründung 2003 hat das Unternehmen Verluste von knapp einer halben Milliarde Euro angehäuft.

Doch damit soll nun Schluss sein - nicht zuletzt deshalb hatte das im März 2010 vom Finanzinvestor Providence an die Börse gebrachte Unternehmen die Schulden neu geordnet und Anleihen zurückgekauft. Dies drückte jedoch im Geschäftsjahr 2010/11 (Ende März) noch kräftig auf das Ergebnis.

Ohne die Sonderbelastung wäre das Unternehmen schon knapp im Plus gewesen. Das will Kabel-Deutschland-Chef Adrian von Hammerstein in diesem Jahr schaffen. Er versprach den Aktionären eine Dividende von mindestens 1,50 Euro je Anteil - dies wäre die erste Ausschüttung. Beim Umsatz rechnet Hammerstein im laufenden Geschäftsjahr mit einem Plus zwischen 6,25 und 6,75 Prozent. Am Aktienmarkt halfen die Prognosen und die Hoffnung auf eine Dividende wenig - das im MDax notierte Papier gab zum Handelsstart um knapp fünf Prozent nach.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stand unter dem Strich noch ein Minus von 45,3 Millionen Euro nach 40,1 Millionen Euro im Vorjahr. Der Erlös, getragen von einer höheren Abonnentenzahl und einem höheren Umsatz pro Kunde, legte um 6,5 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro zu. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) und Sonderposten verdiente Kabel Deutschland, das 2003 aus dem Zusammenschluss von sechs regionalen Kabelnetzbetreibern entstanden war, 729,1 Millionen Euro - 10,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. 2011/12 soll dieser Wert auf 790 bis 800 Millionen Euro steigen.

Die Gesamtzahl der Abonnements wuchs um 579 000 auf rund 12,7 Millionen. Dazu trugen auch Pay-TV und digitale Videorecorder bei. Kabel Deutschland setzt vor allem auf diese Produkte, weil dadurch der Umsatz pro Kunde steigt. 2010/11 habe der durchschnittliche Monatsumsatz pro Kunde auf 13,40 (Vorjahr: 12,35) Euro zugelegt - im vierten Quartal betrug er 13,78 Euro.

In den kommenden zwei Jahren will das Unternehmen das schnelle Internet über das Kabelnetz auf eine weitere Million Haushalte ausweiten - vor allem in ländlichen Gebieten. In zwei Jahren wollen die Unterföhringer nahezu 100 Prozent der Kabelnetze in den alten Bundesländern für Internet und Telefon ausstatten. Dies entspricht den Angaben zufolge rund 13,6 Millionen Haushalten - zwei Millionen davon in ländlichen Gebieten.