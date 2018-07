Berlin (dpa) - Fußball-Nationalstürmer Miroslav Klose steht nach den Informationen von verschiedenen Onlineportalen aus Deutschland und Italien kurz vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten Lazio Rom.

«Sport Bild online» berichtet, dass der Angreifer des FC Bayern München, der den Rekordmeister Ende Juni verlassen wird, am Mittwochabend in Rom von Clubpräsident Claudio Lotito empfangen worden sei. Am Donnerstagmorgen soll sich Klose demnach einem Medizincheck unterziehen und im Anschluss einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Die italienische Tageszeitung «Corriere dello Sport» berichtet auf ihrer Internetseite ebenfalls über den Wechsel. Demnach soll Klose zwei Millionen Euro pro Saison plus Bonuszahlungen verdienen. Den Medienberichten zufolge landete er am Tag vor seinem 33. Geburtstag gegen 21 Uhr mit seinem Berater in der Hauptstadt Italiens. Klose hatte sich mit den Bayern nicht auf einen neuen Kontrakt einigen können. Die Münchner boten einen Einjahresvertrag an, der Angreifer wollte eine Laufzeit von zwei Jahren.