Berlin (dpa) - Bei der mühevollen Suche nach der Quelle der EHEC-Epidemie gibt es eine neue Spur. In einer Abfalltonne in Magdeburg wurde die grassierende Form des Darmkeims an einem Gurkenrest entdeckt. Trotz massiver Kritik am Krisenmanagement will die Bundesregierung aber keine nationale Seuchenbekämpfung schaffen. Das stellte sie nach einer Krisensitzung der Gesundheits- und Verbraucherminister mit EU-Kommissar John Dalli in Berlin klar. Unter der EHEC-Krise leidende Gemüsebauern sollen laut EU-Kommission statt 150 Millionen Euro nun doch 210 Millionen Euro Ausgleich bekommen.

