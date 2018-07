München (dpa) - Der neugeborene Sohn von Verona Pooth und ihrem Mann Franjo heißt Rocco Ernesto. Das sagte die 43-Jährige der Zeitschrift «Bunte». Der Name sei der Wunsch ihres älteren Sohnes San Diego gewesen. Da ihre Oma aus Italien stamme, fließe auch etwas italienisches Blut in Roccos Adern. Ernesto heiße der Sohn in Erinnerung an ihren 2003 gestorbenen Vater Ernst Feldbusch. Pooth hat sich nach der Entbindung eine längere Babypause verordnet.

