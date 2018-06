Brüssel (dpa) - Die Nato hat in der Nacht ihre Luftangriffe in Libyen auf die Hauptstadt Tripolis konzentriert. Das geht aus einem Bericht über die Einsätze hervor, den das Bündnis in Brüssel veröffentlichte. Demnach seien in Tripolis fünf Kommandozentralen getroffen worden, von denen aus Angriffe der Truppen von Machthaber Muammar al-Gaddafi auf Zivilisten gelenkt worden seien. Diplomaten bestätigten, dass in den vergangenen Tagen die Angriffe auf Ziele in Tripolis verstärkt worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.