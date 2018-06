Berlin (dpa) - Der Darmkeim EHEC hat bisher 25 Todesopfer in Deutschland gefordert. Es sei nicht auszuschließen, dass es weitere Todesfälle und auch weitere Neuinfektionen mit dem Keim gebe. Das sagte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr nach einem Krisentreffen der Gesundheits- und Verbraucherminister von Bund und Ländern gemeinsam mit EU-Gesundheitskommissar John Dalli in Berlin. Dalli lobte die Bekämpfung der EHEC-Infektionswelle in Deutschland. Nun sei nicht der Moment für Kritik, sagte er weiter.

