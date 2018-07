Berlin (dpa) - Die FDP wird trotz scharfer Kritik am Athener Sparkurs nach Einschätzung von Fraktionschef Rainer Brüderle das zweite Milliarden-Rettungspaket für Griechenland mittragen. Man sei fest entschlossen, die Mehrheit auch anzuwenden, sagte Brüderle in Berlin vor Sondersitzungen der Koalitionsfraktionen zu Griechenland. Schwarz-Gelb hat im Parlament 19 Mandate Vorsprung vor der Opposition. Die meisten Abweichler werden in der FDP-Fraktion erwartet.

