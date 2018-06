München (dpa) - Der ADAC rechnet nach einem längerem Sinkflug zu Pfingsten wieder mit steigenden Spritpreisen. Derzeit habe sich die Lage an den Tankstellen in Deutschland allerdings etwas entspannt. Im bundesweiten Durchschnitt sank der Preis für einen Liter Super E10 im Vergleich zur Vorwoche um einen 1 Cent auf rund 1,53 Euro, teilte der Autoclub mit. Der Benzinpreis habe damit die fünfte Woche in Folge nachgegeben. Auch Diesel wurde binnen Wochenfrist billiger und kostete rund 1,40 Euro, also 0,6 Cent weniger.

