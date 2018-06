München (dpa) - Die Münchner Bewerbungsgesellschaft hat einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen 2018 gemacht. Heute beschloss der Münchner Stadtrat den Bebauungsplan für das Olympische Dorf und das Mediendorf. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung sowie das Baureferat wurden beauftragt, alle Vorbereitungen und Vorarbeiten zur Realisierung der Bauvorhaben zu treffen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will am 6. Juli auf seiner Vollversammlung in Südafrika den Austragungsort der Spiele bekanntgeben.

