Magdeburg (dpa) - Endlich Erfolg nach langer Suche: Auf einem Gurkenrest in einer Mülltonne in Magdeburg haben Experten die mutierte Form des EHEC-Keims nachgewiesen. Dies teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums mit. Die Mülltonne gehört einer Familie, die an EHEC erkrankt ist. Der Familienvater aus Magdeburg hatte eine leichte Infektion, die Mutter wurde in einem Krankenhaus behandelt und ist inzwischen wieder entlassen. Die Tochter leidet wohl derzeit noch unter der besonders schweren Verlaufsform HUS. Die Gurkenreste lagen in der Mülltonne mindestens eineinhalb Wochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.