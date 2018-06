Berlin/Magdeburg (dpa) - Die EHEC-Epidemie in Deutschland schwächt sich ab. Auch wenn Mediziner noch keine Entwarnung geben - die Zahl der Neuerkrankungen in den besonders betroffenen Bundesländern wie Niedersachsen und Hamburg nimmt ab.

Inzwischen sind laut offiziellen Angaben 29 Menschen nach einer EHEC-Infektion gestorben. Der 29. Tote wurde am Donnerstag aus Hessen gemeldet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lobte das Krisenmanagement. Die Zusammenarbeit zwischen den Stellen in Bund und Ländern sei gut, sagte sie nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Sie habe keinen Zweifel, dass an der komplizierten Suche nach der Quelle des Darmkeims mit Nachdruck gearbeitet werde.

Wissenschaftler versuchten auch am Donnerstag, mit Proben von Gurken und Gemüsesprossen die Infektionsquelle aufzuspüren - ohne Erfolg. Weiterhin gelten Sprossen, Salat, Tomaten und Gurken als mögliche Träger des Bakteriums.

Im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) brachten Untersuchungen von EHEC-verseuchten Gurkenproben aus Magdeburg noch keine neuen Hinweise. Die Gurkenreste waren am Mittwoch in einer Mülltonne in Magdeburg gefunden worden.

Die Tonne gehört einer Familie, die an EHEC erkrankte. Das Berliner BfR-Labor untersucht nun, ob es sich bei dem gefundenen Erreger um denselben aggressiven Typ O104:H4 handelt, der als Auslöser der aktuellen EHEC-Welle gilt.

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin beobachtet die Seuche nun schon im zweiten Monat. Der früheste Beginn der Durchfallerkrankung datiert vom 1. Mai. Insgesamt erkrankten seitdem den Angaben zufolge rund 2800 Patienten nachweislich an EHEC, davon 722 an der lebensgefährlichen Komplikation HUS (hämolytisch-urämisches Syndrom).