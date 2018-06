FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rutsch in Reaktion auf Aussagen von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet zur Schuldenkrise in Griechenland hat sich der Euro <EUR.FX1> am Donnerstagabend etwas stabilisiert. In der Spitze war die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,4478 Dollar gefallen, zuletzt kostete der Euro wieder 1,4508 Euro. Eine noch kräftigere Erholung wurde bei 1,4537 Dollar ausgebremst. Am Mittag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,4614 (Mittwoch: 1,4608) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6843 (0,6846) Euro.

EZB-Chef Trichet habe während der Pressekonferenz der Notenbank im Anschluss an die Zinsentscheidung "ganz klargemacht", dass er in der Frage der Griechenland-Rettung "nicht umkippen wird", kommentierte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das habe den Euro unter Verkaufsdruck gesetzt. Trichet hatte vor Journalisten seine ablehnende Haltung zu einer Umschuldung in Griechenland nochmals bekräftigt und alle Rettungspläne ausgeschlossen, die für die Gläubiger nicht vollkommen freiwillig sind. Damit bleibe der "klare Gegensatz" zur Position der deutschen Bundesregierung um Finanzminister Wolfgang Schäuble, sagte Leuchtmann. Schäuble hatte sich für eine "sanfte Umschuldung" mit Zahlungsaufschub unter Beteiligung privater Gläubiger ausgesprochen.

Zuvor hatte die EZB den Leitzins in der Eurozone wie erwartet bei 1,25 Prozent belassen. In der Pressekonferenz habe Trichet zudem den klaren Hinweis auf eine Zinserhöhung im Juli auf dann 1,50 Prozent geliefert, sagte Experte Leuchtmann. Aber dies sei von den Marktteilnehmern gemeinhin erwartet worden. Zuletzt hatte die EZB im April den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben. Es war die erste Erhöhung nach der Finanzkrise.