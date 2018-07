Nashville/Los Angeles (dpa) - Taylor Swift hat in der Nacht zum Donnerstag eine weitere Country-Trophäe abgesahnt. Bei der Vergabe der CMT Music Awards in Nashville (US-Staat Tennessee) gewann die 21-jährige Sängerin mit ihrem Song «Mine» den Hauptpreis für das beste Video.

Die Show, die beim Country-Musik-Sender CMT zum 10. Mal übertragen wurde, ehrt die besten Videos der Country-Branche. Fans können online ihre Stimme abgeben. Der Video-Preis für die beste Sängerin ging an Miranda Lambert für den Hit «The House That Built Me». Ihr Ehemann, Country-Star Blake Shelton, gewann die Trophäe als bester Sänger für «Who Are You When I'm Not Looking».

Auch Teenie-Popstar Justin Bieber war in der Country-Hochburg zugegen. Er gewann zusammen mit den Rascal Flatts in der Sparte «Beste Zusammenarbeit» mit dem Lied «That Should Be Me». Als beste Gruppe wurde Lady Antebellum («Hello World») ausgezeichnet, als bestes Duo nahm Sugarland mit «Stuck Like Glue» die Trophäe in Empfang.

CMT-Preise