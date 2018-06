Ahrensburg (dpa) - Nach der aus dem Ruder gelaufenen Geburtstagsfeier der 16-jährigen Thessa in Hamburg droht nun auch in Ahrensburg eine Facebook-Party. Laut Medienberichten hat ein Jugendlicher aus Pinneberg zu seinem 18. Geburtstag am Freitag im Internet 20 000 Menschen auf die Schlosswiese in Ahrensburg in Schleswig-Holstein eingeladen. Die Stadt rechne mit 1500 bis 5000 Teilnehmern und bereite sich zusammen mit Polizei und den Rettungsdiensten auf die Party vor, sagte Stadtsprecherin Birgit Reuter.

