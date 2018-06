Haßmersheim (dpa) - Eingesperrt, misshandelt, gedemütigt: Eine 20-Jährige ist in Haßmersheim in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben ein Jahr lang unter menschenunwürdigen Bedingungen eingeschlossen worden. Am Wochenende gelang der Frau die Flucht durch ein geöffnetes Fenster des Mehrfamilienhauses. Ein Sondereinsatzkommando überwältigte schließlich die mutmaßlichen Täter: eine dreiköpfige Familie. Die Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, sie bestreiten die Vorwürfe.

